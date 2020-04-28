  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Sağlık çalışanı Naime, evinin balkonundan düşerek öldü, eşi gözaltında

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, işitme ve konuşma engelli sağlık çalışanı Naime Taş (35), 7'nci kattaki evlerinin balkonundan düşerek, hayatını kaybetti. Genç kadının balkondan düşme nedeni araştırılırken, olaydan önce tartıştığı öne sürülen 2 aylık eşi Aşkın Taş (29), gözaltına alındı.

2020-04-28 15:27:00 -
Sağlık çalışanı Naime, evinin balkonundan düşerek öldü, eşi gözaltında

Naime Taş'ın olaydan önce 2 ay önce evlendiği, kendisi gibi işitme ve konuşma engelli olan eşi Aşkın Taş ile tartıştığı öne sürüldü. Aşkın Taş, gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Polis, genç kadının balkondan düşme nedenini araştırıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı