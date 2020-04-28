Sağlık çalışanı Naime, evinin balkonundan düşerek öldü, eşi gözaltında
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, işitme ve konuşma engelli sağlık çalışanı Naime Taş (35), 7'nci kattaki evlerinin balkonundan düşerek, hayatını kaybetti. Genç kadının balkondan düşme nedeni araştırılırken, olaydan önce tartıştığı öne sürülen 2 aylık eşi Aşkın Taş (29), gözaltına alındı.
Naime Taş'ın olaydan önce 2 ay önce evlendiği, kendisi gibi işitme ve konuşma engelli olan eşi Aşkın Taş ile tartıştığı öne sürüldü. Aşkın Taş, gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.
Polis, genç kadının balkondan düşme nedenini araştırıyor.