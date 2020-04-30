  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni maske temini açıklaması

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Eczaneler Dairesi Başkanlığı'ndan maske temini ile ilgili açıklama yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 09:46:00 -
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni maske temini açıklaması

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Eczaneler Dairesi Başkanlığı, maske temini hakkında duyuru yayınladı.

Yayınlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"İş sağlığı ve güvenliği açısından maske kullanımının zorunlu olduğu iş yerlerinin maske teminine ilişkin Kurumumuzca bir düzenleme yapılmadığı, Kurumumuzca yapılan düzenlemenin yalnızca filtreli maske kullanımına dair raporu bulunan hastaların raporunu ibraz etmek suretiyle eczanelerden EN149 standardındaki (N95, FFP2/FFP3) maskeleri reçete aranmaksızın teminine ilişkin olduğu hususu önemle duyurulur."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı