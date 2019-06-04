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Sağlık Bakanlığından tatlı uyarısı

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan uyarı yazısında bayramlaşmada ikram edilen şeker, çikolata, hamur işleri gibi gıdaların, enerji içeriği yüksek gıdalar olması sebebiyle kan şekerini hızla yükselttiği belirtti.

04 Haziran 2019 Salı 10:02
Sağlık Bakanlığından tatlı uyarısı

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan uyarı yazısında bayramlaşmada ikram edilen şeker, çikolata, hamur işleri gibi gıdaların, enerji içeriği yüksek gıdalar olması sebebiyle kan şekerini hızla yükselttiği belirtti.


Sağlık Bakanlığı, Ramazan Bayramında tatlı tüketimiyle ilgili vatandaşları uyaran bir açıklama yayınladı. Bayram ziyaretlerinde tatlı ikramının geleneksel olduğu belirtilen açıklamada, ikram edilen şeker, çikolata, hamur işleri gibi gıdaların, enerji içeriği yüksek gıdalar olması sebebiyle kan şekerini hızla yükselttiği belirtti.


Ramazan’da gün içinde besin tüketmemeye alışmışken birdenbire bu gıdaların sık ve çok miktarda tüketilmesinin sindirim sistemi problemlerine ve kan şekerine bağlı çeşitli rahatsızlıklara yol açabileceği uyarısında bulunan Bakanlık, “Bu nedenle bayram ziyaretlerinde sunulan ikramlar tüketilirken dikkat edilmeli, aşırıya kaçılmamalı, yeterli ve dengeli beslenme ilkeleri unutulmamalıdır. Aynı gün içinde birden çok ziyaretin yapılacağı dikkate alınarak ikramlarda porsiyonlar küçük, çeşitler mümkün olduğunca az tutulmalıdır” ifadelerini kullandı.


Açıklamada, gün içinde geleneksel olarak tatlı ikramı olacağından kahvaltıda şeker, reçel vb. tatlı besinlerin bulundurulmaması gerektiğinin altı çizilerek, hamurlu, şerbetli tatlılar yerine küçük porsiyonlar halinde sütlü tatlılar, taze meyveler; şerbetler yerine şekersiz veya az şekerli komposto, az şekerli limonata gibi içeceklerin tercih edilebileceği kaydedildi.


Dünya Sağlık Örgütünün gıdaların doğal yapısında bulunan şeker dışında, gıdaya üretim aşamasında eklenen şekerlerin ve çay şekerinden alınan enerjinin; sağlıklı bireylerde günlük enerji miktarının yüzde 10’unu geçmemesini tavsiye ettiği hatırlatılan açıklamada “Diyabet, kalp damar hastalıkları, yüksek tansiyon gibi kronik hastalığı olanlar uyguladıkları diyete bayram süresince de özen göstermelidirler” uyarısı yapıldı.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 10:02
  1. doğa

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