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Sağlık Bakanlığı'ndan 'şarbon' açıklaması

Sağlık Bakanlığı, İstanbul'daki bazı hastanelere şarbon vakalarına dair şikayetlerle yapılan başvurular hakkında Bakan Fahrettin Koca imzalı bir açıklama yaptı.

02 Eylül 2018 Pazar 03:03
Sağlık Bakanlığı'ndan 'şarbon' açıklaması

Sağlık Bakanlığı, İstanbul'daki bazı hastanelere şarbon vakalarına dair şikayetlerle yapılan başvurular hakkında açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 31 Ağustos'ta Bakanlık tarafından Silivri'de kesilen bir kurbanda şarbon hastalığına rastlandığının duyurulduğu bildirilerek, hayvanla temas eden 22 kişinin İstanbul'da hastanelere davet edildiği kaydedildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın imzasıyla yapılan açıklama şu şekilde:

Kamuoyuna duyuru,

Bilindiği gibi 31 Ağustos tarihinde Silivri’de kesilen bir kurbanda şarbon hastalığına rastlandığı Tarım Bakanlığımızca kamuoyuna duyurulmuştur.

Şarbonlu olduğu bildirilen hayvanla temas ettiği tespit edilen 22 kişi muayene ve tetkik amacıyla hastanelerimize davet edilmişlerdir. Bu kişilerde gerekli tetkikler yapılmış ve altı vakada şüpheli hafif deri lezyonları görülmüştür. Bu vakaların gerekli tedavileri düzenlenmiştir. İnsana hayvandan bulaşarak deri lezyonlarıyla seyreden şarbon hastalığının bu türü hayati risk oluşturmayan tedavi edilebilir bir hastalıktır.

Tetkiki yapılan diğer vakalarda herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Bu arada aynı etle temas ettiği zannıyla hastanelerimize münferiden başvuranlar olmakla birlikte bu başvurular arasında şüpheli bir vakaya rastlanmamıştır.

Bu hastalarımız için herhangi bir hayati risk söz konusu değildir.

Dr. Fahrettin Koca
T. C. Sağlık Bakanı

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 03:03
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