Sağlık Bakanlığından pandemi sürecinde oruç tutanlara beslenme önerileri

Enfeksiyon kontrol önlemleri kapsamında, oruç tutarken yeterli ve dengeli beslenilmeye özen gösterilmesi, iftar ve sahur arasında ortalama 2 litre su içilmesi, sahurun atlanmaması ve iftar ile sahurda kan şekerini birden yükseltmeyen, uzun süre tokluk hissi sağlayan, yavaş sindirilen gıdaların tercih edilmesi gerektiği bildirildi - Buna göre, iftara peynir, domates, zeytin gibi kahvaltılıklar veya çorba gibi hafif yemeklerle başlanıp, 10-15 dakika sonra az yağlı et yemeği, sebze yemeği veya salatayla devam edilmeli - Tek seferde büyük porsiyonlar yerine, iftardan sonra aralıklı ve her seferinde küçük porsiyonlar şeklinde beslenilmeli - Oruç tutarken, bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği olan A ve C vitamini gibi antioksidan vitaminlerden zengin yiyecekler ile bağışıklık sistemini güçlendiren E vitamini kaynaklı gıdalar ve D vitamini alımına dikkat edilmeli