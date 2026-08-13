Mars'ta bilim dünyasını şaşırtan keşif! Bakın neyin temelini buldular

Mars'ta nasıl oluştu? Korundum, genellikle alüminyum açısından zengin ve silisyum açısından fakir ortamlarda meydana geliyor. Dünya'da yüksek sıcaklıklar ve tektonik süreçlerle bağlantılı olarak oluşabilen mineralin Mars'ta hangi koşullarda ortaya çıktığı bilim insanlarının dikkatini çekti. Araştırmacılar "Hampden River", "Coffee Cove" ve "Smiths Harbour" adı verilen üç kaya örneğini inceledi. Kraterin farklı noktalarında bulunan bu örneklerin, ana kayadan koparak başka bölgelere taşınmış parçalar olduğu değerlendirildi.