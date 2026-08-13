Mars'ta bilim dünyasını şaşırtan keşif! Bakın neyin temelini buldular
NASA’nın Perseverance gezgini, Mars’taki Jezero Krateri’nde yakut ve safir gibi değerli taşların temelini oluşturan korundum mineralini tespit etti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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NASA’nın Perseverance gezgini, Mars’taki Jezero Krateri’nde yakut ve safir gibi değerli taşların temelini oluşturan korundum mineralini tespit etti.
NASA'nın Perseverance gezgini, Mars'taki Jezero Krateri'nde dikkat çekici bir keşfe imza attı. Yapılan analizlerde, Dünya'da yakut ve safir gibi değerli taşların temelini oluşturan korundum mineralinin izleri tespit edildi.
Perseverance'ın lazer sistemleri kullanılarak açık renkli Mars kayaları üzerinde gerçekleştirilen incelemelerde belirlenen korunduma, Mars'ta ilk kez rastlandığı bildirildi.
Tespit edilen mineralin kromla ilişkili yapısının, Dünya'daki yakutlara karakteristik kırmızı ve pembe tonlarını veren kimyasal özelliklerin izlerini taşıdığı belirtildi.
Mars'ta nasıl oluştu? Korundum, genellikle alüminyum açısından zengin ve silisyum açısından fakir ortamlarda meydana geliyor. Dünya'da yüksek sıcaklıklar ve tektonik süreçlerle bağlantılı olarak oluşabilen mineralin Mars'ta hangi koşullarda ortaya çıktığı bilim insanlarının dikkatini çekti. Araştırmacılar "Hampden River", "Coffee Cove" ve "Smiths Harbour" adı verilen üç kaya örneğini inceledi. Kraterin farklı noktalarında bulunan bu örneklerin, ana kayadan koparak başka bölgelere taşınmış parçalar olduğu değerlendirildi.
Dev meteor çarpması ihtimali Los Alamos Ulusal Laboratuvarı'ndan jeokimyacı Ann Ollila liderliğindeki araştırma ekibine göre mineralin oluşumunun arkasında, milyarlarca yıl önce Jezero Krateri'ni meydana getiren dev gök taşı çarpması bulunabilir. Araştırmacılar, çarpışma sırasında ortaya çıkan aşırı sıcaklık ve basıncın korundum oluşumuna katkıda bulunmuş olabileceğini düşünüyor. Çarpmanın ardından meydana gelen hidrotermal sıvıların kayalarla etkileşime girerek alüminyum yoğunluğunu artırmış ve korundumun oluşabileceği uygun kimyasal koşulları meydana getirmiş olabileceği değerlendiriliyor.
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