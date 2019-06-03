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Sağlık Bakanlığından dev adım! ‘İzci’ devreye giriyor

Sağlık Bakanlığı, bulaşıcı hastalık salgınlarını erken tespit eden ‘izci’ sistemini devreye soktu.

03 Haziran 2019 Pazartesi 08:46
Sağlık Bakanlığından dev adım! ‘İzci’ devreye giriyor

Sağlık Bakanlığı aniden gelişen bulaşıcı hastalık salgınlarını erken tespit edebilecek erken uyarı sistemini hayata geçirdi. İzci adı verilen program olası bir salgında etkilenen bölgenin cadde sokak seviyesinde olası yerini ve başlangıç zamanını tespit edebiliyor. Önem derecesine göre 0-3 arası olarak belirlenen sistemde, operasyon merkezleri 7/24 çalışacak.

Sağlık Bakanlığı, ‘Ani Gelişen Halk Sağlığı Tehditlerine Yönelik Erken Uyarı Cevap Sistemi Uygulama Yönergesi’ni hayata geçirdi. Buna göre biyolojik saldırılar, gıda, su, kimyasal, solunum yoluyla bulaşan hastalıklar gibi durumlarda ‘İzci’ sistemi devreye girecek.

Bakanlıktan konuyla ilgili verilen bilgi ve yönergenin ayrıntıları şöyle:

7/24 aktif

Erken uyarı bilgi sistemi, biyolojik, kimyasal, çevresel, radyolojik veya kaynağı henüz bil inmeyen ve salgın yapma potansiyeli taşıyan yerel, bölgesel ve uluslararası düzeydeki hastalık ve olaylar gibi ani gelişen halk sağlığı tehditleriyle ilgili entegre sürveyans ile zamanında veri ve bilgi toplayacak. Önem derecesine göre 0-3 arası olarak belirlenen sistemde, Bakanlığın 3 olmasına karar vermesi durumunda, Halk Sağlığı Acilleri Operasyon Merkezi 7/24 aktif hale getirilecek.

Sokak sokak tespit

Türkiye’de bulaşıcı hastalık salgınlarını erken tespit ederek güçlü bir halk sağlığı müdahalesi yapılabilmesi için Bakanlık merkez teşkilatında ve illerde sağlık müdürlüklerince erken uyarı cevap ekipleri tarafından ‘İzci’ adı verilen sistem üzerinden sağlık kuruluşu başvuruları ve bulaşıcı hastalık tanıları 7/24 takip edilmeye başlandı. Sağlık teşkilatınca yürütülen çalışmalara ait verilerin toplanması, analiz edilmesi ve değerlendirilmesi yoluyla bulaşıcı hastalık programlarının başarısı ve etkinliği uluslararası kriterlere göre ölçülüyor.

İzci, ülkedeki tüm sağlık hizmetleri sunucularından bulaşıcı hastalıklar ile ilgili verileri anlık olarak toplamaya, coğrafi bilgi sistemi destekli otomatik veri analizleri ile hastalıkların dağılım ve yayılım özelliklerini raporlamaya başladı. Bulaşıcı hastalıklara neden olan olabilecek çevresel faktörler, hastalığa neden olabilecek risk faktörleri yerinde inceleniyor, bilgiler elektronik ortamda toplanıyor ve değerlendiriliyor. İzci olası bir salgına ait uyarı tespit ettiğinde, etkilenen bölgenin cadde sokak seviyesinde olası yerini ve başlangıç zamanını tespit edilebiliyor.

Uluslararası tehditlerde DSÖ ile acil iletişime geçerek önlem alan Bakanlık, ortak müdahale alanlarını da düzenleyecek.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 08:46
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  5. radyolojik
  6. radyolojik ve nükleer)
  7. kimyasal
  8. Halk Sağlığı Acilleri Operasyon Merkezi
  9. Uluslararası tehdit

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