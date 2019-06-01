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Sağlık Bakanlığından bayram genelgesi

Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetlerinin çalışma günlerinde olduğu gibi Ramazan Bayramı’nda da kesintiye uğramadan eksiksiz sunulabilmesi için bir genelge yayınladı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 09:50
Sağlık Bakanlığından bayram genelgesi

Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetlerinin çalışma günlerinde olduğu gibi Ramazan Bayramı’nda da kesintiye uğramadan eksiksiz sunulabilmesi için bir genelge yayınladı.


Bayram tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından sağlık hizmeti sunumunda bir aksaklığa mahal vermemek için yayınlanan genelge, 81 İl Sağlık Müdürlüğüne gönderildi. Genelgede idari izin günleri boyunca sürdürülecek hizmetlerle ilgili detaylı talimatlar ve hatırlatmalar yer aldı.


Genelgede, hem kamu hem de özel hastanelerin acil servislerinde, artması muhtemel iş hacmini karşılayabilecek nitelik ve kapasitede bir düzenleme yapılması gerektiği vurgulandı.


Acil sağlık hizmetleri ile hasta sevk ve nakil işlemlerinin 112 Komuta Kontrol Merkezi aracılığı ile İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi ile koordinasyon sağlanarak verilmesinin esas olduğu belirtildi. Acil Sağlık Hizmetleri Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemindeki verilerin ilgili sağlık tesisleri yönetimlerince sürekli güncellenmesi istendi.


Bayram boyunca kesintisiz evde sağlık hizmeti


Sağlık Bakanlığının Genelgesine göre; Evde sağlık hizmetleri kapsamında; önceden planlanmış ev ziyaretleri, hastaların devam etmekte olan ilaç uygulaması, tıbbi bakım işlemleri de aksatılmadan sürdürülecek.


Tatil süresince kanser hastalarının tedavilerinin aksamaması için radyoterapi hizmetleri planlanan tedavi protokollerine uygun olarak sürdürülecek.


Diyaliz, replantasyon, kalp cerrahisi-yanık ve organ nakli gibi özellikli hizmet sunumu ve tıbbi laboratuvarlar, ultrason-MR-tomografi-röntgen vb. görüntüleme birimleri ile hasta yatırılan kliniklerde, nöbet hizmetleri 24 saat esasına göre planlanacak ve kesintisiz hizmet sunulacak.


Genelgede ayrıca, tüm sağlık çalışanlarının her zaman olduğu gibi büyük fedakârlık ve üstün gayretle ekip anlayışı içerisinde görev yapmaları gerektiği vurgulanarak Ramazan Bayramları tebrik edildi.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 09:50
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