0553 313 94 23

Sağlık Bakanlığından 'ambulans yönlendirme' iddialarına yalanlama geldi

Bakanlık, yaptığı açıklama ile "Ambulansların Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesi için talimat verildiği iddiaları tamamen hayal ürünüdür" ifadeleriyle iddiaları yalanladı.

05 Eylül 2019 Perşembe 21:34
Sağlık Bakanlığından 'ambulans yönlendirme' iddialarına yalanlama geldi

Sağlık Bakanlığı tarafından, Ankara'da ambulansların Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesi için talimat verildiği iddialarının, tamamen hayal ürünü olduğu belirtildi. 

Bakanlık tarafından, CHP Milletvekili Gamze Taşçıer'in Bakan Fahrettin Koca'ya yöneltilmek üzere TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde ve bazı basın yayın organlarında yer alan iddialara ilişkin açıklama yapıldı. 

Açıklamada, Taşçıer'in önergesinde yer alan iddiaların bazı basın organlarında "Ankara'da ambulanslara Şehir Hastanesi baskısı" başlığıyla yer bulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Gamze Taşçıer'in öne sürdüğü 'Ankara’da 112 Acil ambulanslarına, hastaların yeri ve durumunun aciliyeti sorulmaksızın Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesi için talimat verildiği' iddiaları tamamen gerçek dışı ve hayal ürünüdür. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Ankara ilimizde de ambulanslar aldıkları hastayı, hastanın durumuna göre müdahale imkanı bulunan en yakın ve en uygun sağlık kuruluşuna götürmekle yükümlüdür." 

Bakan Koca tarafından daha önce konuya açıklık getirilmiş olmasına rağmen önergede "şehir hastanelerinde hasta garantisi" olduğunun öne sürüldüğüne işaret edilen açıklamada, "Bu vesileyle bir kez daha tekrar etmek gerekir ki şehir hastanelerinde bahsedildiği şekliyle ne muayene ve diğer poliklinik hizmetlerinde ne de ameliyat sayısı veya yatak doluluk oranında herhangi bir garanti söz konusudur." ifadelerine yer verildi.

Taşçıer'in önergesinde yer alan, "Hastanenin açıldığı Mart 2019'dan bu yana, Ankara genelinde kaç vatandaşımız sevk sırasında ambulansta hayatını kaybetmiştir?" sorusuna cevaben, "Bu süre zarfında Ankara'da toplam 148 bin 234 hasta, ambulanslarla hastanelere nakledilmiş, bu hastalardan Ankara Şehir Hastanesi'ne getirilenlerin sayısı 11 bin 511 olmuştur. Nakil esnasında ambulanslarımızda hayatını kaybeden vatandaşımız olmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Görevi hayat kurtarmak olan ve fedakarca hizmet veren 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerini, Ankara Şehir Hastanesi çalışanlarını ve Bakanlık yetkililerini bu tip akıl dışı iddialarla hedef almak, en hafif tabiriyle sorumsuzluktur. İnsan hayatı üzerinden kurumlara yönelik yapılan bu tip karalama gayretlerini kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 21:34
  1. sağlık bakanlığı
  2. chp
  3. Ankara
  4. SAĞLIK Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hatay’da traktör devrildi: 1 ölü
    1. Hatay’da traktör devrildi: 1 ölü
    2. Türkiye-Polonya voleybol yarı final..
    3. İYİ Parti'de bir istifa haberi daha..
    4. Bursaspor'da Fenerbahçe maçı..
    5. Youtube’a 170 milyon dolar ceza kesildi
    6. Mustafa Cengiz: "19.05 yüreğimizi..
    7. Besleyene 7 bin 802 TL para cezası..
    8. Türkiye'den flaş hamle! Büyükelçi..
    9. Şehzadeler Sokak Basketbol Turnuvası..
    10. Falcao'nun Galatasaray için kabul..
    11. "Türkiye için hep birlikte iyi bir iş..
    12. NATO Afganistan’da 2 askerin öldüğünü..
    13. Fenerbahçe'den Volkan paylaşımı!
    14. Hadımköy’de boya imalathanesinde yangın
    15. Afganistan'da bomba yüklü araçla..
    16. Sağlık Bakanlığından 'ambulans..
    17. "Teknoloji üretiminde dünyayla yarışan..
    18. İzmir’de 18 kaçak göçmen yakalandı
    19. Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri..
    20. Kendisi için düzenlenen moral gecesi..
    21. Muharrem ayı ne zaman sona eriyor?..
    22. Tunceli'de valilik kararıyla gösteri..
    23. AK Parti'de o isimler istifa etmekten..
    24. Hastanede şok eden ölüm
    25. Kastamonu, Şampiyonlar Ligi ön eleme..
    26. Sahte bahis çetesine ağır darbe: 15..
    27. Özel ekip bu 3 şehire odaklandı! Katil..
    28. Maden ocağında üzerine kaya parçası..
    29. İspanya ve Avusturya dışişleri..
    30. Manisa’da kuyuya düşen çocuğu itfaiye..
    Davutoğlu ve Babacan için istifa edecek vekiller belli oldu
    Davutoğlu ve Babacan için istifa edecek vekiller belli oldu
    Bomba iddia: İhracı istenen Ahmet Davutoğlu'ndan flaş karar
    Bomba iddia: İhracı istenen Ahmet Davutoğlu'ndan flaş karar
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme