Sağlık Bakanlığı'na alınacak 12 bin personelin yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Sağlık Bakanlığı'na alınacak 12 bin sözleşmeli personel için yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Sağlık Bakanlığı'na alınacak 12 bin sözleşmeli personel alımı için adaylar tercihleri 1-7 Aralık tarihleri arasında yapmıştı. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan ÖSYM Başkanı Aygün, Sağlık Bakanlığı'nın kadrolarına yapılacak yerleştirmelere ilişkin sonuçların açıklandığını duyurdu.
Aygün konu hakkında şunları söyledi:
"1-7 Aralık tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizde açıklanmıştır. Sonuçların sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim."