Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları 1 Temmuz’da ÖSYM tarafından erişime açıldı. Kurumdan yapılan açıklamada “16 - 22 Haziran 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/8 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 01 Temmuz 2020 tarihinde 11.05’ten itibaren ÖSYM’nin bu sayfasından T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.” ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları belli oldu

Buna göre sözleşmeli personel alımı için başvuru yapan adaylar sonuçları “sonuc.osym” adresinden sorgulayabilecekler.

ÖSYM sonuç sayfası için tıklayınız…

Lisans, önlisans ve ortaöğretim alanlarında yapılan yerleştirmelere göre boşta kontenjan kalmadı. Ortaöğretimden başvuru yapan 12 bin 583 adaydan 373’ü, ön lisansta başvuru yapan 15 bin 918 adaydan 606’sı ve lisansta tercih yapan 11 bin 613 adaydan 2 bin 21’i başvuru yaptıkları alanlara yerleşti.

ÖSYM’nin açıkladığı toplam verilere göre 40 bin 114 tercihten 3 bini kontenjanlara yerleşmiş oldu.