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Aktüel

Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte vaka sayısı 2 bin 131, vefat sayısı 95 oldu, toplam vefat sayısı 2 bin 900."

2020-04-27 20:14:19 -
Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte vaka sayısı 2 bin 131, vefat sayısı 95 oldu, toplam vefat sayısı 2 bin 900."
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