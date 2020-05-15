  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sadakataşı Ramazan’da Suriye’yi unutmadı

Beyazıd-ı Bistami Hazretleri'nden kıssadan hisse

Peygamber efendimizin sahabelerine anlattığı kıssa

Hz. Musa'ya komşu olan kasap

Yunus Emre ve Molla Kasım
için kalan
Aktüel

Sağlık Bakanlığı: “Son 24 saatte korona virüsten 48 kişi hayatını kaybetti”

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 48 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 55 olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 19:28:25 -
Sağlık Bakanlığı: “Son 24 saatte korona virüsten 48 kişi hayatını kaybetti”

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 48 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 55 olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Koca, “Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe” dedi.


Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 48 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 55 oldu. Bugün toplam 38 bin 565 test yapılırken, bin 708 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 146 bin 457 oldu. Bugünkü 2 bin 103 kişiyle ile birlikte toplam iyileşen sayısı da 106 bin 133’e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 490, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 944 olduğu açıklandı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Test sayımız düne göre fazla. Vaka sayımızda kısmi artış var. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe” ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı