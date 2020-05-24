Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 32 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 340 olduğunu açıkladı. Bugün 24 bin 589 test yapılırken, bin 141 yeni vaka tanısı konuldu. Tedavisi tamamlanan bin 92 kişi ise taburcu edild
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 32 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 340 olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 32 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 340 olduğunu açıkladı. Bugün 24 bin 589 test yapılırken, bin 141 yeni vaka tanısı konuldu. Tedavisi tamamlanan bin 92 kişi ise taburcu edildi.