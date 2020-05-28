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Aktüel

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 30 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 461 olduğunu açıkladı. Bugün 33 bin 559 test yapılırken, bin 182 yeni vaka tanısı konuldu, bin 576 kişi ise iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 30 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 461 olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 20:32:03 -
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 30 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 461 olduğunu açıkladı. Bugün 33 bin 559 test yapılırken, bin 182 yeni vaka tanısı konuldu, bin 576 kişi ise iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 30 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 461 olduğunu açıkladı. Bugün 33 bin 559 test yapılırken, bin 182 yeni vaka tanısı konuldu, bin 576 kişi ise iyileşti.

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