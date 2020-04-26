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Aktüel

Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte 2357 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 99 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 110 bin 130, can kaybı 2805 oldu."

2020-04-26 19:29:28 -
Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte 2357 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 99 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 110 bin 130, can kaybı 2805 oldu."
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