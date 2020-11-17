Sağlık Bakanlığı personel alımları ne zaman?

Sağlık Bakanlığı atama haberleri. Sağlık Bakanlığı 12 bin sağlık personel alımları ne zaman yapılacak? Sağlık atamaları ne zaman yapılacak? Sağlık personel alımları için gözler ÖSYM’de. 12 bin sağlık çalışanı alımı için Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM'den gelecek açıklamalar adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanlığı'na 12 bin personel alınacağını duyuran Sağlık Bakanı Koca, Kasım ayının ilk haftasında ilanın çıkacağını bildirmişti. 12 bin sağlık personeli alımında kılavuz henüz yayınlanmazken ilerleyen haftalarda kadro dağılımı ve başvuru şartlarının ilan edilmesi bekleniyor. İşte, ayrıntılar.

Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı başvurusu, ÖSYM üzerinden açılacak duyuru ile gerçekleşecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Koca, ‘Önümüzdeki hafta, muhtemelen kasım ayının ilk haftası içinde ilk planda 12 bin sağlık çalışanımızı alım ilanına da çıkacağımızı buradan müjdelemek istiyorum.’ demişti.