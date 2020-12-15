Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alımı yapılacak 12 bin sağlık personelinin 7 bininin hemşire, 1700'ünün ebe, 2 bin 864'ünün sağlık teknikeri/teknisyeni olacağını açıklamıştı. Bakan Koca’nın sözleşmeli personel alım açıklamasından sonra ÖSYM Sağlık Bakanlığı personel alım tercih kılavuzu yayınlamıştı. ÖSYM Sağlık personeli alımlarına göre başvurular 1-7 Kasım tarihleri arasında yapılmıştı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığı 12 bin sözleşmeli personel alım sonuçlarına ilişkin açıklama geldi. Prof. Dr. Aygün yaptığı açıklamada şunları ifade etti: "1-7 Aralık tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları için işlemlerimiz tamamlanmak üzere. Sonuçları bugün açıklamayı planlıyoruz. Sonuçların şimdiden sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim."

Sağlık Bakanlığı atamaları nasıl yapılacak?