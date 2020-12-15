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Gündem Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?
Gündem

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı 12 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu 7 Kasım’da başvurusu tamalanan Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu sonrası adaylar tarafından sorgulanmakta. Son dakika haberine göre, ÖSYM’den Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı atama sonuçlarına ilişkin açıklama geldi. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-15 14:07:00 - 2020-12-15 14:18:33
Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alımı yapılacak 12 bin sağlık personelinin 7 bininin hemşire, 1700'ünün ebe, 2 bin 864'ünün sağlık teknikeri/teknisyeni olacağını açıklamıştı. Bakan Koca’nın sözleşmeli personel alım açıklamasından sonra ÖSYM Sağlık Bakanlığı personel alım tercih kılavuzu yayınlamıştı. ÖSYM Sağlık personeli alımlarına göre başvurular 1-7 Kasım tarihleri arasında yapılmıştı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığı 12 bin sözleşmeli personel alım sonuçlarına ilişkin açıklama geldi. Prof. Dr. Aygün yaptığı açıklamada şunları ifade etti: "1-7 Aralık tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları için işlemlerimiz tamamlanmak üzere. Sonuçları bugün açıklamayı planlıyoruz. Sonuçların şimdiden sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim."

Sağlık Bakanlığı atamaları nasıl yapılacak?

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