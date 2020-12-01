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Gündem Sağlık Bakanlığı personel alım başvurusu ne zaman sona erecek?
Gündem

Sağlık Bakanlığı personel alım başvurusu ne zaman sona erecek?

Sağlık Bakanlığı aralarında hemşire, ebe, sağlık teknisyeni başta olmak üzere toplamda 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yapıyor. ÖSYM ise Sağlık Bakanlığı alımı için tercih kılavuzunu yayınladı. Tercih kılavuzuna göre, Sağlık Bakanlığı alım başvuru ücreti 20 TL. Peki Sağlık Bakanlığı personel alım başvurusu ne zaman sona erecek? Sağlık Bakanlığı personel alımı son başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 16:22:00 - 2020-12-01 16:23:27
Sağlık Bakanlığı personel alım başvurusu ne zaman sona erecek?

Sağlık Bakanlığı KPSS puanı ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yapıyor. Sağlık Bakanlığı alımlarına ilişkin tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. 

Sağlık Bakanlığı personel alım başvuru tarihleri

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alım başvurusunda bulunacak adaylar tercihlerini, 1-7 Aralık 2020 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 7 Aralık 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre uzatılmayacaktır. 

Sağlık Bakanlığı alımına kimler başvuracak?

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için tercih yapacak adayların, bu kılavuzda lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 6 Eylül 2020 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Lisans), ön lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 25 Ekim 2020 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Ön Lisans) ve ortaöğretim düzeyinde ilan edilen sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 7 Ekim 2018 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2018-KPSS Ortaöğretim) girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2020-KPSS Lisans, ön lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2020-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacaktır. Ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için ise 2018-KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları kullanılacaktır. 2018-KPSS Ortaöğretim sınav sonucu bulunanlardan 2020-KPSS Ön Lisans sınavına girenler, ortaöğretim düzeyi pozisyonları tercih edemeyecek sadece 2020 KPSS Ön Lisans puanı ile ön lisans düzeyi pozisyonları tercih edebileceklerdir.

2018-KPSS Ortaöğretim sınav sonucu bulunanlardan 2020-KPSS Lisans sınavına girenler, ön lisans ve/veya ortaöğretim düzeyi pozisyonları tercih edemeyecek sadece 2020 KPSS Lisans puanı ile lisans düzeyi pozisyonları tercih edebileceklerdir.

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Sağlık Bakanlığı ÖSYM tercih kılavuzu için tıkayın.

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