Sağlık Bakanlığı 10 bin sözleşmeli personel ile 10 bin işçi alımı gerçekleştireceğini duyurmuş, süreç ise kısa bir süre önce noktalanmıştı. 29 Mart Salı günü ÖSYM, Sağlık Bakanlığına 10 bin sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden açıkladı. Bunun ardından İŞKUR üzerinden Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusunda bulunanlar kendileriyle ilgili sonucun ne zaman ilan edileceğini, kuraların ne zaman çekileceğini araştırmaya başladı.

Sağlık Bakanlığı İŞKUR sonuçları son dakika! Sağlık bakanlığı İŞKUR daimi işçi alımı kura çekilişi sonucu 2022

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları 21 Mart'ta sona erdi. Başvuru yapan adaylar ise kuraların ne zaman çekileceğini araştırmaya başladı. Sağlık Bakanlığı kura çekimi 6 Nisan Çarşamba günü Ankara'da gerçekleştirilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekiminin 09.00-18.00 saatleri arasında tamamlanması bekleniyor. Kura sonuçları ise Sağlık Bakanlığı bünyesindeki "Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü" web sitesi üzerinden yapılacak.

10 bin işçi alımı hangi kadrolarda yapılacak?

Her aday ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapabilecek. İlanda işçi alımına ilişkin kadroların meslek ve kadro sayısını ise şu şekilde sıralandı:

Temizlik görevlisi 4032, güvenlik görevlisi (silahsız) 1452, klinik destek elemanı (hastane) 1844, şoför 465, elektrikçi 642, boyacı 245, marangoz 106, ısıtma ve sıhhi tesisatçı 537, bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı 435, biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı 242, toplam 10000.