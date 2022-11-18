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Gündem Sağlık Bakanlığı ilk etapta 42 bin 500 personel alımı yapacak
Gündem

Sağlık Bakanlığı ilk etapta 42 bin 500 personel alımı yapacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce bakanlığa alınacağı duyurulan 85 bin personelden 42 bin 500'ü için başvuru kılavuzunun Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR), tercih kılavuzu hazırlanması için listelerin ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) gönderildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 09:53:00 -
Sağlık Bakanlığı ilk etapta 42 bin 500 personel alımı yapacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından sağlık çalışanı alımıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamasında, "31.183’ü sözleşmeli personel, 11.317’si sürekli işçi olmak üzere, 85.000 yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42.500’ünün alımı için dün Başvuru Kılavuzları İŞKUR’a, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM'ye gönderildi. Hepimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

 

 
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