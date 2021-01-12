Sağlık Bakanlığı hastane yatırımlarında hız kesmiyor
Türkiye son yıllarda sağlık yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Sağlık Bakanlığı, şimdi de Van Bahçesaray’a 25 yataklı ilçe Entegre Hastanesi ve 10 Daireli Lojman yapım işini ihaleye çıkardı.
Türkiye son yıllarda sağlık yatırımlarımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, şimdi de Van Bahçesaray’a 25 yataklı ilçe Entegre Hastanesi ve 10 Daireli Lojman yapım işini ihaleye çıkardı. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, 12.02.2021 saat 10.30 yapılacak ihalenin yapımına aday olacak firmalar ihale dokümanını https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ görebilecek ve e-imza kullanarak indirilebilecek.
Bina inşaatı ihalesi, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü İhale Daire Başkanlığı, Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No:9 7.Kat Toplantı Salonu Çankaya – Ankara adresine yapılacak ve sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak.