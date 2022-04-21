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Gündem Sağlık Bakanlığı harekete geçti: Fas ve Mısır'daki iki Türk hasta, tedavileri için ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Gündem

Sağlık Bakanlığı harekete geçti: Fas ve Mısır'daki iki Türk hasta, tedavileri için ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Mısır'da kalp ameliyatı olan Gülizar Atalay ve Fas'ta bağırsak ameliyatı geçiren Mustafa Demirel, geçirdikleri operasyonlar sonrası gelişen komplikasyonlar nedeniyle Sağlık Bakanlığı'na müracaat ederek tedavilerine Türkiye’de devam etmek istediler, iki hasta Sağlık Bakanlığı’nın ambulans uçağıyla İstanbul'a sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 09:09:00 -
Sağlık Bakanlığı harekete geçti: Fas ve Mısır'daki iki Türk hasta, tedavileri için ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Mısır'dan sevk edilen 31 yaşındaki kalp hastası Gülizar Atalay ilk ameliyatını 4 yaşındayken yurt dışında geçirdi. O dönem de takipleri Türkiye'de yapılan Atalay, yakın zamanda yeniden bir operasyona alındı.

Fas'ta bağırsak operasyonu geçiren 40 yaşındaki Demirel, ameliyat sonrası komplikasyonlar dolayısıyla aşırı kilo kaybı yaşadı. Genel durum bozukluğu yaşayan Demirel, bir süredir Fas'taki bir hastanede yatarak tedavi görüyordu.

Atalay, ameliyatı sonrası komplikasyonlar nedeniyle Sağlık Bakanlığı'na Türkiye'de tedavi olmak istediğini iletti.
Hastaların talebi üzerine, Sağlık Bakanlığı'nın Fas ve Mısır'a gönderdiği ambulans uçak, Demirel ve Atalay'ı da alarak, sabah 05.15'te Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Atatürk Havalimanı'na iniş yapan ambulans uçak, alanda bekleyen ambulanslar aracılığıyla hastaneye kaldırıldı.

Mustafa Demirel tedavisi için Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne, Atalay ise Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

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