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Sağlık Sağlık Bakanlığı: Haftasonu ve mesai saatleri dışında da aşılama yapılacak
Sağlık

Sağlık Bakanlığı: Haftasonu ve mesai saatleri dışında da aşılama yapılacak

Sağlık Bakanlığı, alınan yeni karara göre koronavirüs (Kovid-19) aşısının, hafta sonları ve mesai saatleri dışında da hastanelerden randevu alınarak yaptırılabileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 18:04:00 - 2021-02-17 18:05:32
Sağlık Bakanlığı: Haftasonu ve mesai saatleri dışında da aşılama yapılacak

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada koronavirüs (Kovid-19) aşısının, hafta sonları ve mesai saatleri dışında da hastanelerden randevu alınarak yaptırılabileceği belirtildi.

Bakanlığın Twitter hesabından, Kovid-19 ile mücadele kapsamındaki aşı uygulamasına ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Mesai saatleri dışında da aşılama yapılabilecek

Paylaşımda, vatandaşların Kovid-19 aşısını mesai saatleri dışında ve hafta sonları da hastanelerden randevu alarak ücretsiz yaptırabileceği belirtilerek, "Aşı sıranızı kontrol etmek ve randevu almak için 'enabiz.gov.tr', 'mhrs.gov.tr' adreslerini ziyaret edebilir veya uygulamalarını kullanabilirsiniz." ifadesine yer verildi.Bu arada partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de aşılanan kişi sayısının 5 milyon 200 bini geçtiğini söyledi.

Koronavirüs Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen “COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi”ne göre, 14 Ocak’ta sağlık çalışanlarının aşılanmasıyla başlatılan süreç, öncelikli gruptaki vatandaşların aşılanmasıyla devam ediyor.

Aşı takviminde son durum

Aşı takvimi ile Sağlık Bakanlığı tarafından belli yaş gruplarında uygulanan aşılama sürecinde sona yaklaşıldı. İlk süreçteki aşamada sağlık görevlileri, yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalanlara ve 65 yaş üzerindekilere aşılama gerçekleşti.

Aşı hakkı tanınan ve randevularını alan vatandaşlar, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarını olmaya başladı. Bu yaş gruplarına 28 gün sonra ikinci doz aşıları yapılacak. Öncelikli gruptaki vatandaşların aşılanması için randevular, ‘mhrs.gov.tr’, ‘enabiz.gov.tr’ siteleri, Merkezi Hekim Randevu Sistemi, e-Nabız mobil uygulamaları ile ‘Alo 182’ hattı üzerinden alınabiliyor.

 

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