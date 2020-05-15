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Sağlık Bakanlığı gıda satış yerlerindeki tedbirleri belirledi

Bakanlığın hazırladığı rehbere göre, iş yerlerindeki müşteri oturma alanları kaldırılacak - Et ve et ürünleri, paketlenmemiş gıda maddeleri satışında çalışan personel eldiven kullanacak - Ürünler cam veya tezgahların arkasında korumaya alınacak, sebze ve meyve gibi ürünler paketlenip satışa sunulacak

Yeniakit Publisher
2020-05-15 12:50:48 -
Sağlık Bakanlığı gıda satış yerlerindeki tedbirleri belirledi

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığınca belirlenen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası normalleşme sürecinde alınacak tedbirler doğrultusunda gıda satış yerlerindeki müşteri oturma alanları kaldırılacak.

Normalleşme sürecinde Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca "Kasap, Manav, Kuruyemişçi, Balıkçı ve Diğer Gıda Satış Yerleri ile İlgili Alınması Gereken Önlemler" başlıklı rehber hazırlandı.

Rehbere göre, gıda satış yerlerinde çalışanlar Kovid-19 bulaşma yolları ve korunma önlemleri konusunda bilgilendirilecek.

Ateş, öksürük, nezle, nefes darlığı gibi belirtileri olanlar çalıştırılamayacak. Çalışan personel maske takacak, maske değişimi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılacak.

Alışveriş sırasında müşteriyle bir metreden daha uzak mesafede bulunulacak. Çalışanlar el hijyenine dikkat edecek.

Et ve et ürünleri, paketlenmemiş gıda maddeleri satışında çalışan personel
eldiven kullanacak.

Çalışan personelin dinlenme alanlarında en az bir metrelik sosyal mesafe korunacak, maske kullanımı sürecek. Gıda satış yerlerindeki müşteri oturma alanları kaldırılacak.

Müşteriler, diğer müşteriler ve çalışanlar ile aralarında sosyal mesafeyi
sağlamaları konusunda uyarılacak. Müşteriler iş yerlerine maskeyle girecek, maskesi olmayanlar için giriş bölümlerinde maske bulundurulacak.

- Ürünler çalışanlar tarafından paketlenecek

İş yerlerine girişte müşteriler, alkol bazlı el antiseptiği veya kolonya kullanacak. Müşteriler, iş yeri içinde gıdalara dokunamayacak, bütün ürünler çalışan personel tarafından paketlenecek ve müşteriye verilecek. Müşterilerin iş yeri içinde mümkün olduğu kadar kısa süre kalması sağlanacak.

Çalışan ve müşteri dahil 4 metrekareye bir kişi olacak şekilde içeriye müşteri
alınacak. Sıra beklenmesi gereken yerlerde mesafeler yer işaretleriyle belirlenecek.

Müşterilerden iş yerine tek başlarına girmeleri istenecek. İş yeri girişinde müşteriler tarafından kullanılmak üzere alkol bazlı el antiseptiği veya yüzde 70 oranında alkol içeren kolonya bulundurulacak.

Ürünler cam veya tezgahların arkasında korumaya alınacak. Sebze ve meyve gibi ürünler daha önceden farklı miktarlarda paketlenip satışa sunulacak.

Tek kullanımlık eldivenlerle müşterilere servis yapılacak ve her müşteriden sonra eldivenler çıkarılacak.

- Temizlik önlemleri

Personel ile müşteri arasında direkt temas kurmalarının önlenebilmesi ve damlacık yoluyla bulaşın engellenmesi amacıyla şeffaf bir bariyer yerleştirilecek.

Müşterilerin ödemelerinde tercihen temassız olmak üzere nakit olmayan ödeme
yapmaları teşvik edilecek.

Gıda satış yerlerinde her gün su ve deterjanla düzenli olarak temizlik yapılacak. Çalışma tezgahları, ekipmanları ve aletleri düzenli olarak temizlenecek.

Temizlik yapan personelin maske ve eldiven kullanması sağlanacak. İş yerleri, kapı ve pencereleri açılarak sık havalandırılacak.

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