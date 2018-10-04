Sağlık Bakanlığı, gebe okullarıyla ilgili genelge yayımladı

Sağlık Bakanlığı, anne adaylarını duygusal, sosyal, bedensel yönden doğum ve doğum sonrasına bilinçli bir şekilde hazırlamak amacıyla yeni bir Genelge yayımladı.

02.10.2018 tarihinde yayımlanan Genelge ile Sağlık Hizmetlerinde Gebe Bilgilendirme Sınıfı, Gebe Okulu ve Doğuma Hazırlık ve Danışmanlık Merkezlerinin çalışma usul ve esasları düzenlendi.

Genelge ile gebelik dönemi ile doğum sürecinde anne-bebek sağlığı açısından daha kaliteli ve güvenli sağlık hizmeti sunmak, anne adaylarını doğum ve doğum sonrasına bilinçli bir şekilde hazırlamak amacıyla; Gebe Bilgilendirme Sınıfı, Gebe Okulu, Doğuma Hazırlık ve Danışmanlık Merkezlerinin standartlarının belirlendi.

Genelge kapsamında; 2. ve 3. basamak kamu hastaneleri ve özel hastaneler bünyesinde hizmet verecek Gebe Okulunda, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı sorumluluğunda ve sorumlu ebe eşliğinde gebe ve yakınlarına doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası döneme ilişkin eğitim ve danışmanlık hizmeti sunulacak. Aynı hizmetler, toplum sağlığı ve aile sağlığı gibi merkezler bünyesinde ise Gebe Bilgilendirme Sınıflarında verilecek. Benzer hizmetler, Tıp merkezlerinde veya serbest çalışma izni ve yetkisi bulunan kişilerce Doğuma Hazırlık ve Danışmanlık Merkezi adı altında açılacak yerlerde verilecek.

Konuyla ilgili daha önce yayımlanan Genelge ile sadece kamuya ait sağlık kuruluşlarında oluşturulan gebe bilgilendirme sınıflarına yönelik kurallar belirlenmişti.

Bu genelge ile kamu, üniversite, özel hastaneler bünyesinde hizmet verecek gebe okulları ile doğuma hazırlık ve danışmanlık merkezleri, günümüz ihtiyaç ve beklentilerine uygun hizmet sunumu için yeniden düzenlenmiş oldu.

Yeni genelgeye göre gebe okulları ve merkezlerinin yaygınlaştırılması ve anne adaylarının buradan yararlandırılması amaçlanıyor.