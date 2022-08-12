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Aktüel Sağlık Bakanlığı ek ödeme yönetmeliği güncel: Sağlık personeli
Aktüel

Sağlık Bakanlığı ek ödeme yönetmeliği güncel: Sağlık personeli

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği'ne ilişkin bilgi verdi. Peki, Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği ne ifade ediyor?

Yeniakit Publisher
2022-08-12 11:23:00 -
Sağlık Bakanlığı ek ödeme yönetmeliği güncel: Sağlık personeli

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin hazırlanan "Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği"nin Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi. Peki, karar ne ifade ediyor?

Sağlık Bakanlığı ek ödeme yönetmeliği güncel: Sağlık personeli

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin sosyal medya hesabından, "Sağlık Personeline Döner Sermaye Ek Ödemesi Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlandı. 'Yönetmelik dili' hepimiz için açık olmayabilir. Günlük hayata tercüme her ayın 15'inde yapılacak. Hayırlı olsun." paylaşımında bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, "Kitap gibi sağlam yönetmelik! Tıkla oku" ifadelerini kullanarak yayımlanan yönetmeliğin internet sitesi linkini de paylaştı.

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