  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Sağlık Bakanlığı duyurdu! Başladı
Ekonomi

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Başladı

Sağlık Bakanlığı, tabip, uzman tabip ve uzman diş tabiplerinin atama kurası için talep sürecinin başladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-08-29 19:00:00 -
Sağlık Bakanlığı duyurdu! Başladı

Sağlık Bakanlığı, tabip, uzman tabip ve uzman diş tabiplerinin atama kurası için talep sürecinin başladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2022 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası ile atanmak isteyen tabip, uzman tabip ve uzman diş tabipleri için 29 Ağustos-6 Eylül'de Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden elektronik ortamda talep toplanacak.

Talep bildirimi e-Devlet şifresi ile Sağlık Bakanlığı Personel Bilgi Sistemine (https://pbs.saglik.gov.tr/) giriş yapıldıktan sonra açılacak "talep toplama ekranı" üzerinden, istenilen bilgiler doldurularak kaydedilecek.

Bu ekrandan yapılacak talep bildirimi zorunlu olmayıp, sadece kadro açığı muhtemel yer tespiti çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla kullanılacak ve başvuru yerine geçmeyecek. Talep bildirmeyen kişiler de kuraya başvurabilecek.

Kamuya dönüş için talepler gelmeye başladı

Diğer yandan Sağlık Bakanlığından alınan bilgiye göre hastaneden ek ödeme alan uzman hekimler arasında ücret dengesizliğini ortadan kaldıran Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinin ardından kamuya dönüşe ilgi arttı. Bakanlığa bu yöndeki talepleri içeren çok sayıda mesaj ve e-posta gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23