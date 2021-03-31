Sağlık Bakanlığı çok özel görüntüleri paylaştı! -80 derecede saklanıyor

Türkiye'de başarılı bir şekilde yürütülen aşı çalışmalarına BionTech aşısı da dahil oldu. Son sevkiyatlarla toplam 2,8 milyon doza ulaşan BionTech aşıları, özel koşullara sahip Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı depolarına yerleştirildi.

Nisan'da 4.5 milyon doza ulaşacak

Analiz çalışmalarının ardından uygulanmaya başlanacak aşının gelecek sevkiyatlarla birlikte Nisan ayında 4.5 milyon doza ulaşması bekleniyor. Ayrıca 30 milyon doz için firma ile opsiyonlu anlaşma sağlandı. Firmanın üretim kapasitesinin artmasıyla aşının ülkemize getirilme çalışmaları devam edecek.

-80 derecede muhafaza ediliyor

Aşılar, Sağlık Bakanlığı depolarında saklama koşullarına uygun olarak tasarlanan özel odalarda -80 derecede muhafaza ediliyor. Ülkemize özgü aşı güvenliğini sağlayan Aşı Takip Sistemi (ATS) ile gerekli olan karekodlama işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte aşılar, illerimize sevk edilerek uygulanmaya başlanacak.

Sevk sırasında özel koli kullanılacak

Sevk sırasında özel koli ve sıcaklık kayıt cihazları kullanılacak. Aşılar, il depolarında kuru buz dolu kolilerde 5-15 gün oda sıcaklığında veya eksi 20 derecede 14 gün saklanabiliyor. Aşı uygulama merkezlerine 120 saat içerisinde uygulanabilecek doz sayısı kadar flakon sevk edilecek. Aşı uygulama merkezi teslim aldığı aşıları 2-8 derecede aşı dolabında saklayacak.

Türkiye aşı uygulmasını başarılı bir şekilde yürütüyor

Tüm ülkelerde zaman zaman tedarik sorunları yaşanmış olmasına rağmen ülkemiz, aşıya erişim ve uygulanma rakamları dikkate alındığında dünyanın önde gelen ilk beş ülkesi arasında yer alıyor. Türkiye, aşı gönüllüsü güçlü insan kaynağı ile aynı anda iki farklı soğuk zincir gerektiren pandemi aşı uygulamasını da başarılı bir şekilde yürütmeye devam ediyor.