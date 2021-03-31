  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'ye yine yağ çektiler

Süveyş Kanalı'nda gemi trafiğinde son durum!

Uyanıkların aşı planı çöktü! Yaptırım uyguladıkları Rusya'nın kapısını çaldılar

Yeni Akit yazarı Kenan Alpay'dan CHP'li vekile canlı yayında 'aşı' ayarı!

Parti rozeti takarak CHP Grup Toplantısı'na katıldı: İşte hafızalara İslam düşmanlığı ile kazınan İlyas Salman

ABD sözde İnsan Hakları Ropuru’nu açıkladı! FETÖ seviciliği yaptılar

Milli Takım zorladı ama olmadı

Terör sevicilere methiyeler düzen Ekrem: Hiç pişman olmadım

Suudi Arabistan'ın kararı İsmail Saymaz'ı bile 'şeriatçı' yaptı

Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer’den Kılıçdaroğlu’na tepki: Biz, sırtımızı PKK’ya, YPG’ye değil devletimize dayadığımız için mi bizi görmüyorsunuz?
Gündem Sağlık Bakanlığı çok özel görüntüleri paylaştı! -80 derecede saklanıyor
Gündem

Sağlık Bakanlığı çok özel görüntüleri paylaştı! -80 derecede saklanıyor

Yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen BioNTech aşılarının saklandığı -80 derecedeki özel odaların görüntülerini kamuoyuyla paylaşan Sağlık Bakanlığı, aşıların sevki sırasında özel koli ve sıcaklık kayıt cihazlarının kullanılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 12:28:00 - 2021-03-31 12:33:35

Türkiye'de başarılı bir şekilde yürütülen aşı çalışmalarına BionTech aşısı da dahil oldu. Son sevkiyatlarla toplam 2,8 milyon doza ulaşan BionTech aşıları, özel koşullara sahip Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı depolarına yerleştirildi.

Nisan'da 4.5 milyon doza ulaşacak

Analiz çalışmalarının ardından uygulanmaya başlanacak aşının gelecek sevkiyatlarla birlikte Nisan ayında 4.5 milyon doza ulaşması bekleniyor. Ayrıca 30 milyon doz için firma ile opsiyonlu anlaşma sağlandı. Firmanın üretim kapasitesinin artmasıyla aşının ülkemize getirilme çalışmaları devam edecek.

-80 derecede muhafaza ediliyor

Aşılar, Sağlık Bakanlığı depolarında saklama koşullarına uygun olarak tasarlanan özel odalarda -80 derecede muhafaza ediliyor. Ülkemize özgü aşı güvenliğini sağlayan Aşı Takip Sistemi (ATS) ile gerekli olan karekodlama işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte aşılar, illerimize sevk edilerek uygulanmaya başlanacak.

Sevk sırasında özel koli kullanılacak

Sevk sırasında özel koli ve sıcaklık kayıt cihazları kullanılacak. Aşılar, il depolarında kuru buz dolu kolilerde 5-15 gün oda sıcaklığında veya eksi 20 derecede 14 gün saklanabiliyor. Aşı uygulama merkezlerine 120 saat içerisinde uygulanabilecek doz sayısı kadar flakon sevk edilecek. Aşı uygulama merkezi teslim aldığı aşıları 2-8 derecede aşı dolabında saklayacak.

Türkiye aşı uygulmasını başarılı bir şekilde yürütüyor

Tüm ülkelerde zaman zaman tedarik sorunları yaşanmış olmasına rağmen ülkemiz, aşıya erişim ve uygulanma rakamları dikkate alındığında dünyanın önde gelen ilk beş ülkesi arasında yer alıyor. Türkiye, aşı gönüllüsü güçlü insan kaynağı ile aynı anda iki farklı soğuk zincir gerektiren pandemi aşı uygulamasını da başarılı bir şekilde yürütmeye devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk savaş uçaklarından Rus bombardıman uçağına engelleme
Gündem

Türk savaş uçaklarından Rus bombardıman uçağına engelleme

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Rus bombardıman ve savaş uçaklarına önleme takip için Norveç, İngiltere, Belçika, İtalya, Romanya, Bulgari..
Bakan Soylu sabahın ilk ışıklarında
Siyaset

Bakan Soylu sabahın ilk ışıklarında "koskoca bir alkış" diyerek duyurdu! Yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabahın ilk ışıklarıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Tekirdağ’da Atatürk üzerinden provokasyon..
Dünya İstanbul'daki görüşmelere kilitlenirken açıklama geldi: Bu olmazsa operasyona başlayacağız
Dünya

Dünya İstanbul'daki görüşmelere kilitlenirken açıklama geldi: Bu olmazsa operasyona başlayacağız

Dünya İstanbul'da yapılacak olan Afganistan ile Kabil hükümeti arasındaki görüşmeye kilitlendi. Taliban, ABD askerlerinin bölgeden çekilmesi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay