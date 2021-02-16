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Gündem Sağlık Bakanlığı başasistanlık sınavı nerede, ne zaman yapılacak?
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Sağlık Bakanlığı başasistanlık sınavı nerede, ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı başasistanlık sözlü sınavı tarihi belli oldu. Yazılı sınavda başarılı olup sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, başasistanlık için yapılacak olan sözlü sınavın ne zaman, nerede yapılacağını merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı başasistanlık sınavı nerede, ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-16 22:38:00 -
Sağlık Bakanlığı başasistanlık sınavı nerede, ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı Başasistanlık yazılı sınavı 26 Eylül 2020 tarihinde yapılmıştı. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, sözlü sınava girmek için hazırlıklarını tamamlıyor. Bir süredir yakından takip edilen başasistanlık için sözlü sınav tarihleri ve yeri duyuruldu. 

Sağlık Bakanlığı başasistanlık sözlü sınavı ne zaman?

Başasistanlık sözlü sınavı 1- 12 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı başasistanlık sözlü sınavı nerede yapılacak?

Sağlık Bakanlığı Başasistanlık Sözlü Sınavı Ankara ilinde düzenlenecek. Sözlü sınav yeri, saati ve sözlü sınava ilişkin diğer bilgilendirmeler Sağlık Bakanlığının internet adresi üzerinden "duyurular" kısmında açıklanacak.

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