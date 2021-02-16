Sağlık Bakanlığı başasistanlık sözlü sınavı tarihi belli oldu. Yazılı sınavda başarılı olup sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, başasistanlık için yapılacak olan sözlü sınavın ne zaman, nerede yapılacağını merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı başasistanlık sınavı nerede, ne zaman yapılacak?