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Ekonomi Sağlık Bakanlığı atamaları! Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvuruları başladı mı?
Ekonomi

Sağlık Bakanlığı atamaları! Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvuruları başladı mı?

2021 Sağlık Bakanlığı 40 bin sözleşmeli personel atama başvuru tarihleri... Mülakat yapmadan sadece KPSS sınavı sonuçlarına göre yerleştirmelerin yapılacağı Sağlık Bakanlığı 40 bin personel ataması için gözler Sağlık Bakanlığına çevrildi. Sağlık Bakanlığı alımlarının başta hemşire, ebe, sağlık teknikeri, anestezi, acil tıp teknisyeni, tıbbi sekreterlik, psikolog olmak üzere atamaların yapılacağı beklenirken, Sağlık Bakanlığı 40 bin sözleşmeli personel atama başvuru tarihleri de bir hayli sorgulanmakta. Peki Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel ataması ne zaman yapılacak, atama başvurusu başladı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlıyor? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 10:25:00 - 2021-11-11 10:25:51
Sağlık Bakanlığı atamaları! Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvuruları başladı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım'daki Kabine toplantısı ardından, ''Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alacağımızı milletimizle paylaşmak istiyorum.'' ifadelerine yer verdi. Peki Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir? İşte 2021 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri ve şartları...

40 bin sağlıkçı ataması ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanımız açıklamayı yaptı. Yoğun bir hazırlık sürecinin ardından yeni sağlık çalışanı arkadaşlarımızın atama kararı alındı. 40.000 arkadaşımız, nitelikli eğitimleri ve sorumluluk duygularıyla halkımızın hizmetinde olacak. Şimdiden, aramıza hoş geldiniz diyorum.” diyerek atama bekleyen sağlık personeli adaylarını sevindirdi. Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin detaylar henüz paylaşılmadı. Alımla ilgili kılavuz yayımlandığında konu hakkında Sağlık Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılacaktır.

Bakan Koca ise son Bilim Kurulu toplantısı sonrasında, '' Sağlık çalışanlarından oluşan bu büyük aileye yeni üyelerin katılacağı müjdesini daha önce vermiştik. Bu konuda da çok yakında güzel haberleri öğrenmiş olacaksınız. Heyecanla aramıza katılmayı bekleyen genç kardeşlerim, beklediğiniz günün yaklaştığını ifade etmek isterim. Mülakat yapmadan sadece KPSS sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapacağınız.'' şeklinde yazılı açıklamada bulunmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık personeli atamalarına ilişkin yaptığı temmuz ayındaki açıklamada "2-3 ay içinde atama ilanını yayımlanacak. Geniş programları içerecek. Sayıyı artırma mücadelesi içindeyim." demişti.

Sağlık Bakanlığı 40 bin atama branş dağılımı belli oldu mu?

Peki Sağlık Bakanlığı atama branş dağlımı ve kontenjanları açıklandı mı, ne zaman belli olur? Sağlık Bakanlığı personel alımlarına yönelik ilan henüz yayınlanmadı. Sağlık Bakanlığı 2021 personel atamalarında en yüksek payın hemşirelere ayrılması bekleniyor.

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