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Aktüel Sağlık Bakanlığı atama başvuruları son gün ne zaman? 40 bin sağlık personeli atama takvimi
Aktüel

Sağlık Bakanlığı atama başvuruları son gün ne zaman? 40 bin sağlık personeli atama takvimi

Sağlık bakanlığı 40 bin personel alamı başvuru tarihleri merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdesi verilen 40 bin sağlık personeli atama takvimi de işliyor. Sağlık Bakanlığı atama branşlarına göre, uzman doktor, doktor, uzman diş doktoru, diş doktoru ve eczacı kadrolarına alım söz konusu olmakta. Sağlık Bakanlığı atama başvurusu ne zaman? Sağlık Bakanlığı atama başvuruları başladı. Peki Sağlık Bakanlığı atama başvuruları ne aman sona erecek? İşte 40 bin sağlık personeli atama takvimi.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 09:48:00 - 2021-11-12 09:49:47
Sağlık Bakanlığı atama başvuruları son gün ne zaman? 40 bin sağlık personeli atama takvimi

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına tabip, diş tabibi ve eczacı kadroları için atama yapılacak. Sağlık Bakanlığının “2021 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı”na göre, bakanlık ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, uzman doktor, doktor, uzman diş doktoru, diş doktoru ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama başvuruları başladı.

Sağlık Bakanlığı atama başvuruları son gün ne zaman?

40 bin sağlık personeli alımı başvurularında son gün merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı 40 bin personel atamalarında son gün ise 16 Kasım. Sonuçlar 24 Kasım’da ilan edilecek. İnceleme sonrası başvuruları reddedilenlerin itirazları, 25 Kasım’da alınacak. İtiraz sonuçları 1 Aralık Çarşamba açıklanacak. Kura çekimi 2 Aralık Perşembe günü yapılacak, yeri ve saati internet adresinden ilan edilecek. Atamaya esas evrak, 17 Aralık Cuma saat 18.00’e kadar alınacak.

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