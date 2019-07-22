Sağlık Bakanlığı alımları Orman Bakanlığı alımı son dakika ne zaman?

Sağlık Bakanlığı ve Orman Bakanlığı personel alımları merak edilmekte. Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde Hemşire, Ebe, Sağlık Teknisyeni / Sağlık Teknikeri, psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk gelişimci, Diyetisyen başta olmak üzere toplamda 12 bin personel alımınını yapılacağını açıklarken yine Orman Bakanlığı (OGM) orman ve muhafaza memuru, şoför ve orman mühendisi olmak üzere toplamda 5 bin personel alımımının yapılacağı duyuruldu. Peki Sağlık Bakanlığı alımları ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alım başvuru şartları neler? Orman Bakanlığı alımları ne zaman, başvuru şartları neler?

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