Sağlık Bakanlığı alımı başvuru ücreti ne kadar? Sağlık Bakanlığı tercih ücreti hangi banka

Sağlık Bakanlığı 7 bini hemşire, 1700'ü ebe ve 2 bin 864'ü sağlık teknikeri/teknisyeni olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi olmak üzere 12 bin sözleşmeli personel alımı yapıyor. Sağlık Bakanlığı personel alım başvuruları başladı.

Sağlık Bakanlığı alım başvuruları ne zamana kadar yapılacak?

Adaylar tercihlerini, 01 - 07 Aralık 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 07 Aralık 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Sağlık Bakanlığı başvuruları ÖSYM AİS üzerinden yapılacak.

Sağlık Bakanlığı alımı başvuru ücreti ne kadar?

KPSS-2020/14: Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayılandı.

Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli alımı için başvuru başlangıç tarihi :01.12.2020 11:00

Bitiş Tarihi :07.12.2020 23:59

Sağlık Bakanlığı alımı başvuru ücreti ne kadar? Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru ücreti:20 TL’dir.

Sağlık Bakanlığı tercih ücreti hangi bankaya yatacak?

Ödeme Yerleri:Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/