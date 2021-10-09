Koronavirüs salgınında en büyük yük hiç kuşkusuz sağlık çalışanlarının omuzlarında. 2020 yılında bu sebeple Sağlık Bakanlığı personel alımı gerçekleştirmişti. 2021 yılında ise alım yapılıp yapılmayacağı merak konusu. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı alım yapacak ne zaman yapacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, birkaç ay önce yaptığı açıklamada alım müjdesi vermişti. Bakan Koca yaptığı açıklamada, “2-3 ay içinde atama ilanına çıkacağız, geniş programları içerecek. Sayıyı artırma mücadelesi içindeyim” ifadelerini kullanmıştı.

Ekim ayına gelindiğinde henüz alımlarla ilgili tarih ve detay paylaşımı yapılmadı. Kulislerde alımlarla ilgili takviminin aralık ayına kadar açıklanabileceği konuşuluyor. Konu hakkında tarihler açıklandığında branşlarla ilgili detaylar da belli olacaktır.

2020 yılında 12 bin sağlık personeli ataması yapıldı. Yedi bin hemşire, bin yedi yüz ebe ve iki bin sekiz yüz altmış dört sağlık teknikeri ataması bu süreçte gerçekleşti.