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Sağlık Bakanlığı açıkladı: Küba ile önemli iş birliği

Sağlık Bakanlığı, Küba ile aşı, kanser aşısı ve ilaçları konusunda çalışma grubu kurma kararı alındığını ve Kübalı bir heyetin Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 09:20
Sağlık Bakanlığı açıkladı: Küba ile önemli iş birliği

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Uluslararası iş birliğimizi artırıyoruz. Küba ile aşı, kanser aşısı ve ilaçları konusunda çalışma grubu kurma kararı alındı. Küba’dan bir heyet bu hafta ülkemize geliyor." ifadeleri kullanıldı.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 09:20
  1. Sağlık Bakanlığı
  2. küba

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