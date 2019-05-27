Sağlık Bakanlığı açıkladı: Küba ile önemli iş birliği Sağlık Bakanlığı, Küba ile aşı, kanser aşısı ve ilaçları konusunda çalışma grubu kurma kararı alındığını ve Kübalı bir heyetin Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Uluslararası iş birliğimizi artırıyoruz. Küba ile aşı, kanser aşısı ve ilaçları konusunda çalışma grubu kurma kararı alındı. Küba’dan bir heyet bu hafta ülkemize geliyor." ifadeleri kullanıldı. Ayrıntılar geliyor...

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