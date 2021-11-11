Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı kura sonucu ile mi? 40 bin sağlık personeli alımı atama takvimi.

Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvurusu başladı mı, nasıl yapılır? 2021 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel teminine ilişkin ilan detayları belli oldu. Sağlık Bakanlığının "2021 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı" Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı atama takvimi. Sağlık Bakanlığı personel atama takvimi belli oldu. Sağlık Bakanlığı 40 bin personel ataması başvurular 12-16 Kasım tarihleri arasında alınacak.

Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı kura sonucu ile mi?

Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı kuraları ne zaman çekilecek? Sağlık Bakanlığı 40 bin personel ataması kura sonucuna göre yapılacak. Sağlık Bakanlığı 40 bin personel ataması kura çekimi ise 2 Aralık'ta yapılacak.

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama başvuruları yarın başlıyor. Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan Personel Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak. Sağlık Bakanlığı 40 bin personel ataması kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 16 Kasım'da sona erecek başvuruların değerlendirme sonuçları 24 Kasım'da bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek. Kura çekimi ise 2 Aralık'ta yapılacak.

Sağlık Bakanlığı alımı atamaları nasıl yapılacak?

Eczacı atamaları nasıl yapılacak? Kurada eczacı unvanlı adaylar için iki ayrı yerleştirme yapılacak, diğer unvan ve branşlar için sadece ikinci yerleştirme işlemi uygulanacak. Birinci yerleştirmede Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip ve doktora programlarından mezun olmuş eczacı unvanlı personel alımı yapılacak. İkinci yerleştirmede ise Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları için eczacı, uzman diş tabibi, diş tabibi, tabip ve uzman tabip unvanında personel alımı gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığının 40 bin personel alımı atama başvurusu nereden yapılacak?

Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "https://yhgm.saglik.gov.tr" internet sitesinde yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden, e-Devlet Kapısı kimlik doğrulama sistemiyle girilerek kura takviminde belirtilen sürelerde yapılacak. Kura yeri ve saati aynı internet adresinden ilan edilecek. Adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda dolduracak, tercihlerini kaydedip kesinleştirecek. Kesinleştirme işleminden sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacak. Kesinleştirilmeyen başvurular ise dikkate alınmayacak. Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecek.