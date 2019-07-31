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Sağlık Bakanlığı 12 bin sözleşmeli sağlık personel alımı başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığı bünyesine gerçekleştirilecek 12 bin sözleşmeli personel alımı ilan detayları açıklandı. ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan bilgilere göre tercihler 7 Ağustos tarihinde alınacak. Peki Sağlık Bakanlığı 12 bin sözleşmeli sağlık personel başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:30
Sağlık Bakanlığı 12 bin sözleşmeli sağlık personel alımı başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığı bünyesine gerçekleştirilecek 12 bin sözleşmeli personel alımı ilan detayları açıklandı. ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan bilgilere göre tercihler 7 Ağustos tarihinde alınacak. Peki Sağlık Bakanlığı 12 bin sözleşmeli sağlık personel başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

Sağlık Bakanlığı 12 bin sözleşmeli sağlık personeli başvuru şartları neler?

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

1. Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir. 

2. 657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

3. Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

4. Durumu “Başvuru Genel ve Özel Şartlarına” uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.

 

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personeli başvurusu nasıl yapılacak?

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2019/4 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak.

Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacak.

Adaylar tercihlerini 7-21 Ağustos tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecek.

Şahsen başvuru işlemini gerçekleştiremeyecek adaylar, Devlet Personel Başkanlığının internet sayfasında yayımlanan duyuru ekindeki dilekçe ve istenilen belgeleri kurumun adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırabilecek. 19 Ağustos itibarıyla kuruma ulaşmayan dilekçeler işleme alınmayacak.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:30
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