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Sağlık Bakanı net konuştu: Tedirgin olmasınlar, rahat olsunlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA hastalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Hastalarımız tedirgin olmasınlar, rahat olsunlar. İlaca erişimde asla bir sorun olmayacak." dedi.

21 Kasım 2018 Çarşamba 16:57
Sağlık Bakanı net konuştu: Tedirgin olmasınlar, rahat olsunlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlediği basın toplantısında, kanser hastalarının ilaç teminine ilişkin geçen ay biyobenzeri olmayan ve yaygın kullanılan iki ilaçla ilgili ihaleye çıktıklarını hatırlattı.

Koca, "İhaleye çıktığımız dönemde hem döviz bazında bizden artış talebinde bulunan, fiyatları beğenmeyen üstelikte zam beklentisi içinde olanlar, 'Kasımda zam yapılmazsa ciddi sorun yaşanacak.' diye de medyada gündem oluşturdular. Biz de bunun üzerine ihaleye çıktık. Bu sayede yeni bir biyobenzer ilaca ruhsat verilerek geri ödeme listesine alındı." diye konuştu.

'Bu ilaç yıllardır piyasada var'

Koca, SMA hastalarının ilaç teminine ilişkin soru üzerine, ilacın Amerika'da Aralık 2016'dan sonra Tip 1 için gündeme geldiğini ancak Tip 2 ve Tip 3 hastaları için gündeme gelmediğini hatırlattı.

SMA Tip 2 ve Tip 3 hastalarına yönelik ilaçların klinik çalışmalarının ise bu yıl Mart sonu itibarıyla tamamlandığını dile getiren Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu ilaç yıllardır piyasada var. Türkiye bu ilacı geri ödemiyor değil. Bakanlığa gelişimden sonra bu ilacın nasıl bir ilaç olduğu, 55 bin avro gibi bir değeri olup olmadığı böyle bir rakamın düşük bir rakam olmadığı ve üretiminin çok zor olan bir ilaç olup olmadığını incelettik."

'SMA hastalarımız tedirgin olmasınlar'

Koca, geçen pazartesi itibarıyla Tip 2 ve Tip 3 SMA hastalarıyla ilgili önce ilacın Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna müracaat edildiğini ve başvurunun değerlendirildiğini dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"(Başvuran ilk hastalardan itibaren değerlendirip kararınızı verin) diye talimatı verdim. Geçen pazartesiden itibaren hastalar değerlendirildi ve uygun görülen, 'İlacı verilebilir' denilen hastalar olmaya başladı. Uygun görülen hastaların ilaca erişiminin önü açıldı. Müracaat edenler onaylanmaya devam ediyor. Tip 1 SMA hastalarının ilaçları nasıl veriliyorsa, Tip 2 ve Tip 3 hastalarının ilaçları da aynı şekilde alınmaya devam ediyor olacak. İlaca erişimde bu anlamda sorun yok. SMA Tip 2 tanılı 127, SMA Tip 3 tanılı 41 hasta olmak üzere 168 hasta için ilaç başvurusu yapıldı.

SMA hastalarımız tedirgin olmasınlar, rahat olsunlar. İlaca erişimde asla bir sorun olmayacak. 55 bin avronun önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir alacağını birlikte göreceğiz. Hepimizin fırsatçılık noktasındaki yaklaşımını nasıl cevap vermemiz gerektiğini de düşünmemiz gerekiyor."

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 16:57
  1. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
  2. SMA hastaları

YORUM YAZ

  • KemalKemal8 dk önce
    Sayın bakan milleti iyi aydınlat ve şu sorulara cevap ver. İlacın tibbi anlamda ne kadar işe yaradığını, ilacın hangi dozda ne sıklıkta ve ne kadar süre kullanılacağını, bir hasta için yıllık ve bir seferlik maliyetin ne olduğunu bir izah et bakalım.Çoğu sağlam insanlar ve çocuklar açlık ve sefalette ölürken yada önemli sağlık sorunlarına maruz kalırken hiçbir ümit olmayan veçok az bir iyilik hali oluşturan bir ilaca helede bir seferlik dozu yanlış hatırlamıyorsam 100 bin tl olan bir ilaca bu para verilir mi. 100 bin tl ile nice aç bebek doyurulur üstü başı giydirilir
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