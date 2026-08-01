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Sağlık Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Şarkıcı Çelik'e sosyal medyadan teşekkür
Sağlık

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Şarkıcı Çelik'e sosyal medyadan teşekkür

Yeniakit Publisher
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Şarkıcı Çelik Erişçi'nin sosyal medyadan bir hastaneye iyi dileklerini ilettiği videoyu alıntılayarak Çelik'e teşekkür etti.

Şarkıcı Çelik Erişçi, sosyal medya hesabından bir yakınını ziyaret için gittiği hastanenin personeline ilgileri ve bakımından ötürü teşekkür ettiği bir video yayımladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Şarkıcı Çelik'in paylaşımını alıntılayarak, "İnsan insanın şifasıdır. Sevgili Çelik Bey, öncelikle hastanıza çok geçmiş olsun. Bu içten ve kadirşinas sözleriniz Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanemiz nezdinde, 81 ilimizde gece gündüz demeden şifa dağıtan tüm sağlık ailemizin yüreğini ısıttı. Güzel temennileriniz ve sağlık ordumuza verdiğiniz moral için yürekten teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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