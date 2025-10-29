  • İSTANBUL
Gündem Sağlık Bakanı Memişoğlu ve Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek bir araya geldi
Gündem

Sağlık Bakanı Memişoğlu ve Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek bir araya geldi

AA
Sağlık Bakanı Memişoğlu ve Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek bir araya geldi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile görüştü.

Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleşen toplantıya dair NSosyal hesabından paylaşım yapan Memişoğlu, sağlık hizmetlerine ve yatırımlarına yönelik finansman stratejilerini ve gelecek beklentilerini ele aldıkları toplantıda birçok konu başlığını değerlendirdiklerini belirtti.

Memişoğlu, "Sağlık alanının geleceğine yatırım yapmaya ve sağlık sistemimizi daha ileriye taşımaya kararlıyız. Bu kararlılıkla gecemizi gündüzümüzle birleştirecek, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da çok daha iyisi için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

