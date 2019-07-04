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Sağlık Bakanı Koca’dan yazar Nuri Pakdil’e ziyaret

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kalça kemiği kırılan yazar ve mütefekkir Nuri Pakdil’i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

04 Temmuz 2019 Perşembe 16:01
Sağlık Bakanı Koca’dan yazar Nuri Pakdil’e ziyaret

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kalça kemiği kırılan yazar ve mütefekkir Nuri Pakdil’i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.


Kahramanmaraş’ta yürüyüş sırasında düşerek kalça kemiği kırılan yazar ve mütefekkir Nuri Pakdil, 10 Haziran’da ambulans uçakla Ankara Şehir Hastanesine nakledilmişti. Burada kalça kırığı operasyonu geçiren Pakdil, sonrasında solunum sıkıntısı sebebiyle yoğun bakıma alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Şehir Hastanesinde tedavisi devam eden Nuri Pakdil’i ziyaret etti. Pakdil’in sağlık durumunu yakından takip eden Bakan Koca, yazarla kısa süre sohbet edip, geçmiş olsun dileklerini iletti.


Solunum sıkıntısı ve destek tedavisi devam eden Pakdil’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 16:01
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