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Aktüel

Sağlık Bakanı Koca'dan "Kurallara uyulsun, okullara dönülsün" çağrısı:

"Çocuklar ve gençler, okulları, büyükleri ve salgına karşı başarı için elinden geleni yapıyor. Kurallara uyulmazsa hayatın nasıl aksadığının en büyük tanığı şu anda onlar"

Yeniakit Publisher
2020-08-17 08:56:25 -
Sağlık Bakanı Koca'dan "Kurallara uyulsun, okullara dönülsün" çağrısı:

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı çocuklar ve gençlerin salgılana karşı başarı için elinden geleni yaptığını belirterek "Kurallara uyulsun, okullara dönülsün" paylaşımında bulundu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Çocuklar ve gençler, okulları, büyükleri ve salgına karşı başarı için elinden geleni yapıyor. Kurallara uyulmazsa hayatın nasıl aksadığının en büyük tanığı şu anda onlar. 83 milyon yeniden birleşelim, savaşa kaldığımız yerden devam edelim. Büyük küçük riski azaltalım. Var mısınız?"

Koca'nın paylaşımındaki fotoğrafta "Kurallara uyulsun. Okullara dönülsün." ifadesi kullanıldı.

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