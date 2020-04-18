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Aktüel

Sağlık Bakanı Koca’dan İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Avrupa’nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip olan İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi’nin ilk etabının 20 Nisan’da açılacağını bildirdi.

2020-04-18 23:47:38 -
Sağlık Bakanı Koca’dan İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Avrupa’nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip olan İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi’nin ilk etabının 20 Nisan’da açılacağını bildirdi.



Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye büyük sağlık yatırımlarına devam ediyor. Avrupa’nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip hastanelerinden İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi’nin ilk etabı 20 Nisan’da açılıyor. Sekiz ayrı hastaneden oluşan dev sağlık kompleksi sağlık sistemimizin gücüne güç katacak” ifadelerine verdi.

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