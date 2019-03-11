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Sağlık Bakanı Koca'dan İsmet Özel açıklaması

Kalp krizi geçirerek hastanede tedavi altına alınan ünlü şair İsmet Özel'in son durumuyla ilgili olarak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.

11 Mart 2019 Pazartesi 16:45
Sağlık Bakanı Koca'dan İsmet Özel açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kalp krizi geçiren şair İsmet Özel hakkında bir açıklama yaptı.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, şair İsmet Özel'in kalp krizi geçirdiğini duyurmuştu.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kendisiyle 2 saat kadar önce telefonla görüştüm, genel durumunda bir sorun yok. Yakından takip ediliyor, ben de yakından takip ediyorum. Türk edebiyatının son dönem önemli şairi ve aynı zamanda önemli bir fikir adamı olan İsmet Özel'e buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ve Rabbim'den acil şifalar diliyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 16:45
  1. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
  2. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık
  3. şair İsmet Özel
  4. Kalp krizi
  5. İsmet Özel kimdir?
  6. İsmet Özel sağlık durumu

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