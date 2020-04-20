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Sağlık Bakanı Koca'dan flaş açıklama: Solunum cihazı projemiz seri üretimden çıktı

Yerli ve milli imkanlarla üretilen solunum cihazıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, emeği geçenlere teşekkür etti.

2020-04-20 21:24:00 - 2020-04-20 23:51:51
Sağlık Bakanı Koca'dan flaş açıklama: Solunum cihazı projemiz seri üretimden çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli solunum cihazı üretiminde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Bakan Koca, Twitter'dan yerli solunum üretimine ilişkin, "Henüz hastalık sınırlarımıza girmeden ihtiyacı görüp yerli ve milli imkanlara güvenerek başlattığımız solunum cihazı projemiz seri üretimden çıktı. Emeği geçen herkese teşekkürler." paylaşımında bulundu.

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