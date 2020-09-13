Sağlık Bakanı Koca'dan '100 bin aktif hasta' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, medyada çıkan haberlere atıfla sosyal medyada yayılan yanlış bilgide, 100 bin aktif hastanın seyehate çıktığıyla ilgili olarak, 100 bin aktif hastanın olmadığını, bahsedilen 100 bin kişinin o tarihe kadar seyahati HES kodu sayesinde engellenmiş, pozitif vaka ve temaslı kışıler olduğunu söyledi.

Bugüne kadar 125 bin 246 kişi engellendi

Bakan Koca, HES kodu ile toplu ulaşım araçları ile seyahat etmek isteyen 125 bin 246 kişinin riskli olduğu için engellendiğini ifade ederek, bu sayının HES kodu kullanmaya başlandığı tarihten bu yana toplam engellenen kişi sayısını ifade ettiğini söyledi.

Bakan Koca, HES kodu kullanımının yaygınlaştırılmasının temel bir hedef olduğunu ve mücadele birlikteliğinin hepimizi virüsten kurtaracağını söyledi.