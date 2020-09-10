Sağlık Bakanı Koca: Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 67

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te sağlık kuruluşları yetkilileri ile yapılan il değerlendirme toplantısının ardından açıklama yaptı.

Bakan koca, "Türkiye'de yatak doluluk oranımız şu an yüzde 52, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 67, solunum cihazıi doluluk oranımız ise yüzde 32 aldığımız tedbirlerin doluluk oranındaki artışı durdurmak öncelikli hedefimizdir.. " dedi.

Dünyada bu yıl grip aşısı talebinin daha yüksek olduğunu belirten Koca, şunları kaydetti:

"Bu anlamda ülkemizde geçen yıl talep ettiğimiz aşının fazlasını tedarik etmek için yoğun bir çaba içindeyiz. Bu aşı geçen yılların 2 veya 3, hatta 4 katı oranında sağlama noktasında sonuç elde edeceğimizi düşünüyorum.. " dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "Hem Pfizer, Çin Sinovac hem de Rusya'nın aşılarının yıl sonundan önce piyasaya çıkacağına inanıyorum. Bağlantılarımız ve işbirliğimiz olduğunu da söylemek istiyorum." dedi.

Koca: "Bu dönemde İstanbul'da toplam 2 bin 16 yataklı 2 pandemi hastanesi açtık. Şu anda İstanbul'da ek bir pandemi hastanesine ihtiyacımız olmadığını söyleyebilirim." dedi.

Bakan Koca, "Salgının bu döneminde 83 milyon herkesin tedbirlere uyma sorumluluğunu hissetmeli." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu aşılama çalışmaları 1. Aşama çalışmasına kadar geldi, ancak 1. Aşama çalışması başlamadı. Aşama 1 çalışmasının önümüzdeki haftalarda başlayabileceğini düşünüyorum, ancak aşının 2021 başlarında ortaya çıkacağını düşünüyorum, bu yüzden muhtemelen Nisan, Mayıs veya Haziran aylarında olabilir" dedi.