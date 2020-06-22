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Sağlık Bakanı Koca, Toplum Bilimleri Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti

Toplantıda, YKS'ye girecek öğrencilerin psikolojisi, alınabilecek ek tedbirler, Kurban Bayramı'na yönelik uyarı ve önlemler, normalleşme sürecinde gençlere verilebilecek mesajlar ve dezenformasyonla mücadele gibi konular ele alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-22 21:20:51 -
Sağlık Bakanı Koca, Toplum Bilimleri Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Toplum Bilimleri Kurulu toplantısında, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin psikolojisi, alınabilecek ek tedbirler, Kurban Bayramı'na yönelik uyarı ve önlemler, normalleşme sürecinde gençlere verilebilecek mesajlar ve dezenformasyonla mücadele gibi konular ele alındı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgınında sosyoloji, iletişim, psikoloji, din sosyolojisi, istatistik gibi alanlarda çalışan Toplum Bilimleri Kurulu'nun toplantısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirildi.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, YKS'ye girecek öğrencilerin psikolojisi, alınabilecek ek tedbirler, Kurban Bayramı'na yönelik uyarı ve önlemler, normalleşme sürecinde gençlere verilebilecek mesajlar ve dezenformasyonla mücadele gibi konular ele alındı.

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