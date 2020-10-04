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Aktüel Sağlık Bakanı Koca, Timuçin Esen'in Kovid-19 ile ilgili yeni kamu spotunu paylaştı
Aktüel

Sağlık Bakanı Koca, Timuçin Esen'in Kovid-19 ile ilgili yeni kamu spotunu paylaştı

Yeniakit Publisher
2020-10-04 23:47:21 -
Sağlık Bakanı Koca, Timuçin Esen'in Kovid-19 ile ilgili yeni kamu spotunu paylaştı

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, "Hekimoğlu" dizisinin başrol oyuncusu Timuçin Esen'in rol aldığı yeni kamu spotunu paylaştı.

Koca, Twitter hesabından, Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 ile mücadele için başlatılan iletişim kampanyası çerçevesinde hazırlanan yeni kamu spotuna yer vererek şunları kaydetti:

"Timuçin Esen, Bakanlığımızın koronavirüsle mücadele amacıyla yürüttüğü kampanyada ikinci kez karşımızda. Esen, uyarıları sürecin özetinden hareketle yeniden gündeme taşıyor: Maske, mesafe, temizlik. Eğer istersek tedbirlerle sosyal hayatı ustaca bir araya getirebiliriz."

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